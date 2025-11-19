14:16  19 ноября
19 ноября 2025, 13:59

В Одессе чиновник военной академии угрожал и требовал деньги у курсантов

19 ноября 2025, 13:59
фото: ГБР
Сотрудники Государственного бюро расследования разоблачили начальника учебного курса одесской Военной академии на вымогательстве денег у курсантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, четверо курсантов академии шутили над товарищем, скрывая его мопед недалеко от учебного заведения. Шутки "кончились", когда мопед украл неизвестный, а потерпевший написал в полицию заявление похищения транспорта. В отдел полиции с курсантами поехал их куратор – начальник одного из учебных курсов академии.

После визита чиновник вызвал ребят и сообщил, что он решит их "вопрос" со стражами порядка по закрытию уголовного производства. Он отметил, что раньше работал в полиции, поэтому только из-за его знакомства они до сих пор не находятся под стражей.

За "услугу" курсанты должны заплатить суммарно 8,8 тыс. долларов США. В случае неуплаты руководитель угрожал ребятам 8 годами заключения и отчисления из академии.

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Одесской области заместитель командира организовал коррупционную схему на военных, самовольно покинувших часть. За свою помощь он требовал с военных 45 тыс. грн, а в случае неуплаты средств угрожал невозможностью возобновиться на службе и привлечением к уголовной ответственности.

