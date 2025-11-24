Ілюстративне фото

Одеський апеляційний суд розглянув справу чоловіка, який в Telegram писав про місця, де роздавали повістки. Тепер він отримав реальне покарання

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому минулого року житель Одеси створив Telegram-групу, в якій повідомляв чоловікам, де та коли військові ТЦК роздавали повістки. На суді він заявив, що особисто бачив, як працівники ТЦК силою заштовхували людей до автобусів. Йому це не сподобалось і він вирішив допомагати людям уникнути таких ситуацій.

При цьому він заявив, що усвідомлює порушення закону й обіцяє більше так не робити. Суд першої інстанції призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі, але звільнив його від відбуття покарання з іспитовим строком 2 роки. При цьому він добровільно перерахував 40 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

При цьому апеляційний суд скасував минуле рішення. Тепер чоловіку призначили покарання у вигляді реального ув'язнення на 5 років.

