12:45  24 листопада
У Києві чоловік підпалив авто через відмову жінки: подробиці
10:50  24 листопада
У Львові батьки влаштували стрілянину на подвір'ї школи через сварку дітей
08:10  24 листопада
На Рівненщині померла 3-річна дівчинка: батьки звинувачують лікаря
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2025, 15:25

В Одесі судили чоловіка, який "зливав" у соцмережах місця патрулювання ТЦК

24 листопада 2025, 15:25
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Одеський апеляційний суд розглянув справу чоловіка, який в Telegram писав про місця, де роздавали повістки. Тепер він отримав реальне покарання

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому минулого року житель Одеси створив Telegram-групу, в якій повідомляв чоловікам, де та коли військові ТЦК роздавали повістки. На суді він заявив, що особисто бачив, як працівники ТЦК силою заштовхували людей до автобусів. Йому це не сподобалось і він вирішив допомагати людям уникнути таких ситуацій.

При цьому він заявив, що усвідомлює порушення закону й обіцяє більше так не робити. Суд першої інстанції призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі, але звільнив його від відбуття покарання з іспитовим строком 2 роки. При цьому він добровільно перерахував 40 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

При цьому апеляційний суд скасував минуле рішення. Тепер чоловіку призначили покарання у вигляді реального ув'язнення на 5 років.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації суд ТЦК Одеса
Житель Одещини, перебуваючи у СІЗО, організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
20 листопада 2025, 14:55
На Харківщині судили агентку РФ, яка "зливала" дані про українських військових
19 листопада 2025, 18:45
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Виніс із квартири автомат: киянин погрожував сусідці вбивством через зауваження
24 листопада 2025, 14:55
Вбивство на Закарпатті: підозрюваного затримали на місці злочину
24 листопада 2025, 14:54
Сумоїст із Вінниці став переможцем престижного турніру в Японії
24 листопада 2025, 14:35
Авіаудар по Слов'янську: в ДСНС показали наслідки
24 листопада 2025, 14:29
На Прикарпатті чиновники Держпраці вимагали гроші у підприємців за послуги, які мали надаватись безкоштовно
24 листопада 2025, 14:18
Боксерка клубу "SMK-SPORT" Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу в Індії
24 листопада 2025, 14:03
Радник Президента назвав фейком інформацію про нібито доручення Єрмака щодо підозри главі САП
24 листопада 2025, 13:58
Мирні плани, які принижують Україну, лише стимулюють Путіна до продовження війни
24 листопада 2025, 13:55
У Миколаєві через свічку загорілася пральна машинка
24 листопада 2025, 13:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »