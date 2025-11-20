Житель Одесщины, находясь в СИЗО, организовал схему незаконной переправки мужчин за границу
В Одессе мужчине сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, 44-летний житель Одесской области, находясь в следственном изоляторе, за совершение разбойного нападения, дистанционно организовал противоправную деятельность по незаконной переправке мужчин призывного возраста через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.
Правоохранители задокументировали и задержали двух пособников, действовавших в интересах подозреваемого, среди которых был его 68-летний отец.
За совершение преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины, суд признал дельцов виновными.
Напомним, в Одесской области задержали госслужащего, организовавшего коррупционную схему переправки мужчин в Молдову. За бегство из Украины клиенты платили ему по 7000 долларов.