В Одесской области правоохранители устроили "охоту" на мужчин, которые уклоняются от мобилизации и находятся в розыске

иллюстративное фото: из открытых источников

ГБР разоблачило трех правоохранителей, которые во время патрулирования в Одесской области искали водителей, из которых можно было «выбить» деньги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, правоохранители во время патрулирования в Белгород-Днестровском районе проверяли в базах данных военнообязанных мужчин и военных, находившихся в розыске за самовольное уход из службы. Угрожая доставить их в ТЦК, инспекторы требовали деньги за "непринятие мер".

По этой же схеме они отпускали водителей под хмельком без оформления протокола.

За уход от ответственности брали от 300 до 1000 долларов США.

Сотрудники ГБР задокументировали более десяти эпизодов коррупции со стороны правоохранителей.

За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Одесской области правоохранитель вместе с сообщником переправляли мужчин за границу. За "услуги" они требовали по 18 000 долларов США с человека.