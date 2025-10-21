В ГБР прокомментировали расследование в отношении эксначальника Одесского областного ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

ГБР действовало в пределах полномочий и выполняло определение суда по делу одесского эксвоенкома

Как передает RegioNews, об этом Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил в комментарии "Украинской правде".

Руководитель ведомства подчеркнул, что в отношении эксначальника Одесского областного ТЦК и СП ГБР действовало в пределах полномочий и выполняло определение суда о принудительном поводе.

Дело в том, что фигурант сознательно использует любой повод, чтобы не появляться на судебные заседания. С того момента, как Борисов вышел под залог, он присутствовал только на нескольких первых заседаниях, все остальные – проигнорировал. Поэтому считаю, что решение суда о принудительном поводе вполне обосновано", – отметил Сухачев.

Напомним, скандального одесского военкома Евгения Борисова уволили с должности летом 2023 года. Его обвиняют в совершении ряда уголовных правонарушений, в частности, в торговле "белыми билетами".