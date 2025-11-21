На трассе Одесса–Рени грузовик столкнулся с легковушкой: есть погибшие

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Вблизи села Казацкое, на 64+500 км автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки

Об этом сообщила Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области, передает RegioNews.

По предварительной информации ГСЧС, есть погибшие и травмированные.

На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители подрядной организации и спасатели.

Движение по этому участку дороги осуществляется в реверсном режиме. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

Напомним, в Одесской области 19-летний водитель получил 3 года за смертельный наезд на дочь бывшего мэра. По данным следствия, водитель превысил скорость и не успел среагировать, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.