На трассе Одесса–Рени грузовик столкнулся с легковушкой: есть погибшие
Вблизи села Казацкое, на 64+500 км автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки
Об этом сообщила Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области, передает RegioNews.
По предварительной информации ГСЧС, есть погибшие и травмированные.
На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители подрядной организации и спасатели.
Движение по этому участку дороги осуществляется в реверсном режиме. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.
Напомним, в Одесской области 19-летний водитель получил 3 года за смертельный наезд на дочь бывшего мэра. По данным следствия, водитель превысил скорость и не успел среагировать, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.