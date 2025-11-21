В одесском ТЦК произошел взрыв
Полиция работает на месте взрыва в одном из РТЦК и СП в г. Одессе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один – ранен.
"На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Детали впоследствии", – сообщили в полиции.
Как сообщалось, в Одесской области в начале ноября мужчина напал на военного ТЦК и ударил ножом в грудь. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, но заменил это наказание тремя годами испытательного срока.
