В одесском ТЦК произошел взрыв

иллюстративное фото: из открытых источников

Полиция работает на месте взрыва в одном из РТЦК и СП в г. Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один – ранен.

"На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Детали впоследствии", – сообщили в полиции.

Как сообщалось, в Одесской области в начале ноября мужчина напал на военного ТЦК и ударил ножом в грудь. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, но заменил это наказание тремя годами испытательного срока.