15:47  21 ноября
В одесском ТЦК произошел взрыв
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
13:49  21 ноября
В Полтаве работнику ТЦК сломали ногу
21 ноября 2025, 15:47

В одесском ТЦК произошел взрыв

21 ноября 2025, 15:47
иллюстративное фото: из открытых источников
Полиция работает на месте взрыва в одном из РТЦК и СП в г. Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один – ранен.

"На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Детали впоследствии", – сообщили в полиции.

Как сообщалось, в Одесской области в начале ноября мужчина напал на военного ТЦК и ударил ножом в грудь. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, но заменил это наказание тремя годами испытательного срока.

Одесса ТЦК взрыв полиция Одесская область
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
