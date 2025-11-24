У колишнього керівника одеської податкової виявили необґрунтованих активів на понад 5 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи ексглави одеської податкової служби на суму близько 5,3 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, поданий за матеріалами ДБР та доповнений інформацією НАЗК.

Як відомо, працівники ДБР виявили у колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області елітні автомобілі, придбані за заниженими цінами.

За матеріалами, зібраними Бюро, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання цих активів необґрунтованими.

Йдеться про автомобілі Toyota Land Cruiser 200 (2018 року випуску) та Audi RSQ8 (2020 року випуску). Загальна ринкова вартість цих транспортних засобів складала понад 5,3 млн грн.

