Житель Одещини, перебуваючи у СІЗО, організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

В Одесі чоловіку повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 44-річний житель Одещини, перебуваючи в слідчому ізоляторі, за вчинення розбійного нападу, дистанційно організував протиправну діяльність з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Правоохоронці задокументували та затримали двох пособників, які діяли в інтересах підозрюваного, серед яких був його 68-річний батько.

За вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України, суд визнав ділків винними.

