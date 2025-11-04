12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
04 ноября 2025, 15:03

7 тысяч за побег из Украины: в Одесской области задержали госслужащего за переправку уклонистов

04 ноября 2025, 15:03
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Правоохранители предотвратили организацию нелегальной переправки военнообязанных через государственную границу Украины

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

Государственное бюро расследований совместно с Государственной пограничной службой разоблачили пограничника, который пытался начать "бизнес" по незаконной перевозке людей в Молдову.

Фигурант предлагал потенциальному клиенту за 7 тысяч долларов США предоставить подробные инструкции по маршруту, времени движения и внешнему виду, чтобы избежать контроля. Он воспользовался служебным положением и доступом к информации об охране пограничной территории.

Правоохранители задержали пограничника

28 октября 2025 года пограничника задержали на этапе переговоров, не допустив реализации преступного замысла. В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений.

Продолжается решение вопроса об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от службы. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Кировоградской области разоблачили женщину, которая организовала фиктивное "брачное агентство" для уклонения от службы. Она предлагала мужчинам призывного возраста оформить брак за 8 тысяч долларов, чтобы беспрепятственно выехать за границу.

Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
