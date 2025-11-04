Фото: ГБР

Государственное бюро расследований совместно с Государственной пограничной службой разоблачили пограничника, который пытался начать "бизнес" по незаконной перевозке людей в Молдову.

Фигурант предлагал потенциальному клиенту за 7 тысяч долларов США предоставить подробные инструкции по маршруту, времени движения и внешнему виду, чтобы избежать контроля. Он воспользовался служебным положением и доступом к информации об охране пограничной территории.

Правоохранители задержали пограничника

28 октября 2025 года пограничника задержали на этапе переговоров, не допустив реализации преступного замысла. В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений.

Продолжается решение вопроса об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от службы. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

