Иллюстративное фото

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Это произошло летом этого года. Во время патрулирования стражи порядка остановили мужчину для проверки документов. Выяснилось, что он находится в розыске. Известно, что мужчина работал дворником в детском саду, а также машинистом насосной станции в цехе водоотвода в коммунальном предприятии.

Он предложил полиции 5 тысяч гривен, чтобы избежать поездки в ТЦК. На суде он признал свою вину. По его словам, у него есть бронирование, однако правоохранители заметили, что срок уже истек. Поэтому он испугался возможного применения силы из-за того, что видел в соцсетях, и решил попытаться дать взятку.

Суд признал мужчину виновным. Теперь он уплатит штраф в размере 17 000 гривен.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.