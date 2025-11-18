18:17  18 ноября
18 ноября 2025, 18:35

"Цена вопроса 5 тысяч": в Полтавской области судили мужчину, который пытался откупиться от ТЦК

18 ноября 2025, 18:35
В Лохвицком районном суде Полтавской области состоялось рассмотрение дела по военнообязанному гражданину. Он предлагал взятку правоохранителям

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Это произошло летом этого года. Во время патрулирования стражи порядка остановили мужчину для проверки документов. Выяснилось, что он находится в розыске. Известно, что мужчина работал дворником в детском саду, а также машинистом насосной станции в цехе водоотвода в коммунальном предприятии.

Он предложил полиции 5 тысяч гривен, чтобы избежать поездки в ТЦК. На суде он признал свою вину. По его словам, у него есть бронирование, однако правоохранители заметили, что срок уже истек. Поэтому он испугался возможного применения силы из-за того, что видел в соцсетях, и решил попытаться дать взятку.

Суд признал мужчину виновным. Теперь он уплатит штраф в размере 17 000 гривен.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

