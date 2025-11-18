Фото: из открытых источников

Об этом сообщил адвокат Труханова Александр Лысак, передает RegioNews.

За экс-мера Одессы Геннадию Труханову внесли 42 миллиона гривен залога по делу о незаконном завладении землей.

Ранее чиновник выплатил 30 миллионов гривен, но после увеличения суммы залога до 42 миллионов пришлось доплатить еще 12 миллионов. По словам адвоката, внесение средств началось сразу после определения решения суда, а завершенный процесс был 17 ноября. К оплате присоединились более 25 человек.

Следствие считает, что в 2016-2019 годах Труханов вместе с членами преступной организации организовал схему передачи земель Одесской громады под застройку без конкурса, заранее определенным застройщикам. В связи с результатами таких действий город понес убытки на 689 миллионов гривен. Кроме того, участников группировки подозревают в отмывании средств.

Подозрение Труханову вручили еще в 2021 году. В том же году Высший антикоррупционный суд избрал для него меру пресечения в виде залога 30 миллионов гривен, которую он оплатил. В ноябре 2025 года размер залога был увеличен до 42 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения по делу о подтоплении города. Его обвиняют в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что повлекло ущерб и гибель людей во время сентябрьских ливней, но сам Труханов называет дело "политической диверсией".