19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 18:29

Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения

31 октября 2025, 18:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Труханову назначили домашний арест по делу о подтоплении в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Сторона обвинения отметила, что Труханов, как городской голова Одессы, ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности, что привело к нарушению функционирования дождевой канализации в городе. Это, в свою очередь, во время ливня в сентябре привело к подтоплениям и гибели людей.

Впоследствии прокуроры ходатайствовали о 2 месяцах круглосуточного домашнего ареста для Труханова в Одессе, с электронным браслетом и сдачей паспортов.

Сам Труханов просил не удовлетворять ходатайства, называя дело частью "политической диверсии" против него.

Труханов назвал ситуацию с водоотводом в Одессе "очень тяжелой" и заявил, что в течение лет было реализовано много проектов под его руководством.

Ранее мы сообщали о том, что эксмеру Одессы Труханову хотят изменить меру пресечения. Управление генпрокурора просил для Труханова круглосуточный домашний арест.

Труханов Геннадий Леонидович Одесса суд арест политика
