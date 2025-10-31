Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения

иллюстративное фото: из открытых источников

Труханову назначили домашний арест по делу о подтоплении в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Сторона обвинения отметила, что Труханов, как городской голова Одессы, ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности, что привело к нарушению функционирования дождевой канализации в городе. Это, в свою очередь, во время ливня в сентябре привело к подтоплениям и гибели людей.

Впоследствии прокуроры ходатайствовали о 2 месяцах круглосуточного домашнего ареста для Труханова в Одессе, с электронным браслетом и сдачей паспортов.

Сам Труханов просил не удовлетворять ходатайства, называя дело частью "политической диверсии" против него.

Труханов назвал ситуацию с водоотводом в Одессе "очень тяжелой" и заявил, что в течение лет было реализовано много проектов под его руководством.

