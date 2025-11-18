В Одессе женщину привязали скотчем к лавке: инцидент обсуждают в местных пабликах

В Одессе произошёл необычный инцидент, который активно обсуждают в местных пабликах. По сообщениям пользователей, неизвестные люди примотали женщину скотчем к уличной лавке

Об этом сообщают очевидцы, передает RegioNews.

По предварительной информации, поводом для такого поведения якобы стало то, что женщина разбросала мусор на улице. Официальных комментариев от полиции или коммунальных служб на данный момент нет, обстоятельства случившегося уточняются.

Публикации с фото и видео происшествия быстро набрали резонанс в социальных сетях, вызвав дискуссии о допустимости самоуправства и способах борьбы с нарушением общественного порядка.

