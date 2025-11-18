18:17  18 ноября
18 ноября 2025, 17:07

В Одессе женщину привязали скотчем к лавке: инцидент обсуждают в местных пабликах

18 ноября 2025, 17:07
В Одессе произошёл необычный инцидент, который активно обсуждают в местных пабликах. По сообщениям пользователей, неизвестные люди примотали женщину скотчем к уличной лавке

Об этом сообщают очевидцы, передает RegioNews.

По предварительной информации, поводом для такого поведения якобы стало то, что женщина разбросала мусор на улице. Официальных комментариев от полиции или коммунальных служб на данный момент нет, обстоятельства случившегося уточняются.

Публикации с фото и видео происшествия быстро набрали резонанс в социальных сетях, вызвав дискуссии о допустимости самоуправства и способах борьбы с нарушением общественного порядка.

Как сообщалось, в Одесской области женщина чуть не сожгла заживо соседку. Происшествие произошло в Татарбунарах. Там местная жительница во время конфликта с соседкой облила ее бензином.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
