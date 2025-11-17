Поліцейські з'ясовують обставини смертельної ДТП на Одещині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На автодорозі Київ-Одеса, неподалік села Алтестове, виявили тіло чоловіка з травмами характерними для ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо вищевказаної події повідомити на спецлінію 102 або до чергової частини відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 за телефоном +380 63 457 6758.

Як повідомлялось, в Одеській області 19-річний водій отримав 3 роки за смертельний наїзд на доньку колишнього мера. За даними слідства, водій перевищив швидкість і не встиг зреагувати, коли дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу.