18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 19:12

Поліцейські з'ясовують обставини смертельної ДТП на Одещині

17 листопада 2025, 19:12
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На автодорозі Київ-Одеса, неподалік села Алтестове, виявили тіло чоловіка з травмами характерними для ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо вищевказаної події повідомити на спецлінію 102 або до чергової частини відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 за телефоном +380 63 457 6758.

Як повідомлялось, в Одеській області 19-річний водій отримав 3 роки за смертельний наїзд на доньку колишнього мера. За даними слідства, водій перевищив швидкість і не встиг зреагувати, коли дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область ДТП смертельна ДТП чоловік поліція
Ворог пошкодив об'єкт ДТЕК на Одещині: 32 тис. родин без світла
17 листопада 2025, 09:26
Нічна атака на Одещину: дрони РФ пошкодили сонячну електростанцію
16 листопада 2025, 08:51
На Одещині нетверезий чоловік поранив знайому ножем через чарку горілки
14 листопада 2025, 20:24
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Підозрюваний у "справі Енергоатому" Басов оскаржує рішення щодо тримання під вартою та заставу 40 млн грн
17 листопада 2025, 21:05
На Херсонщині фермер виявив уламки безпілотника: вибухотехніки ліквідували небезпечні боєприпаси
17 листопада 2025, 20:41
В уряді пропонують створити посаду координатора з боротьби з антисемітизмом
17 листопада 2025, 19:33
На Дніпропетровщині чоловік убив свою 86-річну матір під час конфлікту
17 листопада 2025, 19:15
Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
Що відбувається навколо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
17 листопада 2025, 18:58
Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини: двоє загиблих, троє поранених
17 листопада 2025, 18:55
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
17 листопада 2025, 18:43
На Рівненщині водій іномарки збив на смерть пенсіонерку
17 листопада 2025, 18:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »