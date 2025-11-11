11:27  11 листопада
11 листопада 2025, 12:35

В Одесі затримали "товаришів", які вибивали з людей борги, яких не існувало

11 листопада 2025, 12:35
Фото: Нацполіція
В Одесі судитимуть двох зловмисників, які «вибивали» з незнайомця 10 тисяч доларів надуманого боргу. Їм може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

38-річний одесит та його 34-річний приятель з Одеського району, який вже мав проблеми з законом, зайнялись вимаганням. Вони телефонували 24-річному місцевому жителю та погрожували розправою через борг, якого насправді не існувало.

У вересні потерпілий зустрівся зі зловмисниками в одному з парків Київського району міста, де ті, пригрозивши побиттям, змусили його поїхати до нього додому. Доки один був біля парадної, другий зайшов до квартири та забрав 10 тисяч доларів "боргу".

Правоохоронці затримали зловмисників. Їм оголосили про підозри. Тепер їм може загрожувати позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві винесли вирок трьом чоловікам, які вибивали борг. Серед них був працівник патрульної поліції. На суді обвинувачені визнали свою провину. Їм призначили 3 роки позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік.

11 листопада 2025
07 серпня 2025
