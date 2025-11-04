Ілюстративне фото

В Одесі судили жінку за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Вона поширювала інформацію про місця знаходження ТЦК

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

На початку квітні минулого року жінка поширювала інформацію про "дати і місце проведення військовослужбовцями районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення людських мобілізаційних ресурсів". Тобто, щодо ТЦК.

На її сторінці в TikTok було 150 тисяч підписників. Сторона обвинувачення наполягало, що відео жінки та коментарі мали деморалізуючий ефект, і що такий контент міг бути використаний ворогом для корекції своїх дій проти України. При цьому захист наполягав, що вона не мала наміру завдати шкоду і не мала доступ до військових таємниць.

Суд обрав їй покарання: позбавлення волі строком на п'ять років за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Проте жінку звільнили від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.

"Ця справа наочно показала, що соціальні мережі – це не лише спосіб спілкування, а й поле інформаційної боротьби, де слова і картинки здатні реально впливати на життя людей і безпеку держави. Тому будь-який користувач, який публікує контент бездумно, ризикує стати об’єктом уваги правоохоронців або навіть учасником справи у суді. І саме цей урок має стати основним для всіх – обережність у цифровому просторі: суворий підхід – не каприз, а необхідність", - кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині судили жінку, яка писала в проросійський чат-бот. Зокрема, вона повідомляла їм про перевезення військової техніки – танків на сідлових тягачах, а також про розвантаження із фур мінометів "Васильок". При цьому на суді вона визнала частину лише частково, заявивши, що вона не збиралась інформувати росіян.