29 жовтня 2025, 22:03

На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло

29 жовтня 2025, 22:03
В Одеській області офіційно розпочинається опалювальний сезон — тепло в оселях з’явиться протягом найближчих 10–14 днів

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в етері Суспільного, передає RegioNews.

За його словами, він уже підписав розпорядження про старт опалювального періоду. Конкретна дата подачі тепла в кожній громаді залежатиме від температури повітря:

"У північних регіонах нашої області опалення ввімкнуть упродовж трьох–п’яти діб, в Одесі та на півдні — орієнтовно за тиждень–півтора, максимум за два", — уточнив Кіпер.

Наразі на Одещині сонячно й тепло, тому влада не поспішає з підключенням, щоб зекономити енергоресурси. Усі котельні вже готові до роботи. Опалення вмикатимуть у тих населених пунктах, де температура кілька днів поспіль триматиметься нижче +8 °С.

Опалювальний сезон в Україні офіційно стартував 28 жовтня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що держава вже забезпечила 70% необхідних коштів на імпорт газу, а також отримає підтримку від ЄС і Нідерландів.

Нагадаємо, минулого тижня міністерка енергетики України Світлана Гринчук, заявила, що опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями. Вона заувжила, що в багатьох регіонах опалення вже подали до соціальних закладів і об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України готується до найважчого опалювального сезону за час війни. Він наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енерго- та теплогенеруючі об’єкти, використовуючи дрони та ракети, що ускладнює стабільну роботу систем опалення.

Одеса опалення опалювальний сезон
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
