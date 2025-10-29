На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в етері Суспільного, передає RegioNews.

За його словами, він уже підписав розпорядження про старт опалювального періоду. Конкретна дата подачі тепла в кожній громаді залежатиме від температури повітря:

"У північних регіонах нашої області опалення ввімкнуть упродовж трьох–п’яти діб, в Одесі та на півдні — орієнтовно за тиждень–півтора, максимум за два", — уточнив Кіпер.

Наразі на Одещині сонячно й тепло, тому влада не поспішає з підключенням, щоб зекономити енергоресурси. Усі котельні вже готові до роботи. Опалення вмикатимуть у тих населених пунктах, де температура кілька днів поспіль триматиметься нижче +8 °С.

Опалювальний сезон в Україні офіційно стартував 28 жовтня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що держава вже забезпечила 70% необхідних коштів на імпорт газу, а також отримає підтримку від ЄС і Нідерландів.

Нагадаємо, минулого тижня міністерка енергетики України Світлана Гринчук, заявила, що опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями. Вона заувжила, що в багатьох регіонах опалення вже подали до соціальних закладів і об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України готується до найважчого опалювального сезону за час війни. Він наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енерго- та теплогенеруючі об’єкти, використовуючи дрони та ракети, що ускладнює стабільну роботу систем опалення.