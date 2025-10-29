11:33  29 жовтня
29 жовтня 2025, 11:57

Розізлився через патріотичну розсилку: на Одещині засудили чоловіка, який нахамив оператору Водафон і виправдовував агресію РФ

29 жовтня 2025, 11:57
Південний міський суд Одеської області судив чоловіка за виправдовування збройної агресії РФ і приниження національної честі та гідності. Все сталось через те, що йому не сподобалась патріотична розсилка від мобільного оператора

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Зазначається, що влітку 2024 року чоловік зателефонував у кол-центр "Водафон Україна". Тоді він поскаржився на смс-розсилку із закликами до захисту Батьківщини та служби в ЗСУ. Він агресивно з ненормативною лексикою висловлював незадоволення, проявляв неповагу до працівника компанії, а також ображав українців, називаючи окупаційні війська визволителями й братами.

"Ну защищать свою батькивщину. От кого я должен защищать ее ? Смотрите … я Вам объясню вкратце. Хохлы ж*ды украинские отправили маму на тот свет. Я остался один. Это я должен от своих братьев, которые пришли меня спасать от киевской хунты украинской от хохлов ж*дов… я должен их защищать еще, бл*… или что?" – говорив обвинувачений.

На суді він заявив, що не пам'ятає цих подій. Свою провину він також не визнав. При цьому він заявив, що підтримує Україну, проте волонтерством не займається, української мови та навіть гімну не знає.

При цьому чоловік сказав, що на момент скоєння злочину, нібито, був у стані афекту. І це викликано тривалим порушенням його прав як потерпілого в іншому кримінальному провадженні за фактом смерті матері від неналежного виконання лікарями професійних обовʼязків. Але суд таку версію відхилив. Мати обвинуваченого померла більш ніж чотири роки тому.

У результаті чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині судили жінку, яка була "просто так" підписана на проросійський телеграм-канал. Крім того, вона передавала дані про ЗСУ.

мобільний зв'язок суд Одеса
