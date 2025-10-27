Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Один із одеських дитсадків перевіряють через повідомлення про приниження дітей. Малечу змушували тримати руки вгору та присідати за непослух

Про це повідомляє директорка Департаменту освіти ОМР Олена Буйневич, інформує RegioNews.

"Отримала інформацію про те, що в одному з садочків дітей змушували тримати руки вгору і присідати, коли не слухаються. І начебто є випадки, коли дітей штовхали і змушували прибирати туалетні кімнати (останнє наразі не підтверджується)", – йдеться у повідомленні.

Посадовиця зазначила, що у дитсадку проведуть перевірку. Також департамент звернеться до правоохоронців щодо дій вихователів.

"Вихователя даної групи буде звільнено, а її колегу – наставника – відсторонено від роботи на період службової перевірки", – повідомила Буйневич.

Вона додала, що з дітьми за згодою батьків попрацюють психологи департаменту.

