На Одещині засудили чоловіка, який убив свою 65-річну опікунку

На Одещині суд засудив до 10 років позбавлення волі 24-річного чоловіка, який під час сварки вбив жінку, що опікувалася ним, як рідним сином

Трагедія сталася у травні 2023 року на території Нерубайської громади. 65-річна жінка тимчасово доглядала за будинком знайомих, коли до неї прийшов підопічний, якого вона підтримувала і вважала майже своїм сином. Молодик попросив у неї грошей у борг, однак після відмови між ними спалахнула сварка.

Під час конфлікту чоловік почав душити жінку, а коли вона знепритомніла — побив її побутовими предметами. Від отриманих травм жінка померла. Зловмисник сховав тіло під ковдру й утік.

Експерти встановили, що смерть настала внаслідок численних переломів черепа, щелеп, ушкоджень мозку, грудної клітки й живота, а також масивної крововтрати.

За висновком судово-психіатричної експертизи, під час злочину чоловік повністю усвідомлював свої дії. Суд визнав його винним за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Раніше засуджений три рази притягувався до відповідальності за крадіжки, зокрема вже відбував покарання, коли тривало розслідування цього вбивства.

