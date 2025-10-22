Фото: Національна поліція України

Молодик підпалив авто в Одесі після домовленості з невідомим через месенджер, отримавши за це фінансову винагороду

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області, передає RegioNews.

В Одесі 21-річний чоловік підпалив автомобіль на вулиці Варненській за замовленням невідомого, який представився колектором. За попередньою інформацією, молодик погодився на пропозицію отримати грошову винагороду за "покарання боржника" шляхом підпалу його авто.

Інцидент стався після того, як чоловік шукав роботу і почав листуватися з незнайомцем у популярному месенджері. Використавши легкозаймисту речовину, він облив BMW, що належала 28-річному жителю міста, підпалив її та зняв "звіт" для свого замовника. Вогонь повністю знищив автомобіль, на щастя, ніхто не постраждав.

Святошинський районний суд розглядав справу

Поліцейські оперативно встановили особу підпалювача та вилучили у нього низку речових доказів. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. За цей злочин передбачено покарання до десяти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі продовжують зʼясовувати всі обставини інциденту. Процесуальне керівництво здійснює Хаджибейська окружна прокуратура Одеси.

Раніше повідомлялося, на Київщині завершився суд над чоловіком, який підпалював залізничне обладнання за вказівкою куратора. Його дії стали частиною масштабної диверсійної схеми.