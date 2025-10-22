13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 18:47

В Одесі 21-річний чоловік підпалив BMW "своїх боржників": загрожує до 10 років ув’язнення

22 жовтня 2025, 18:47
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Молодик підпалив авто в Одесі після домовленості з невідомим через месенджер, отримавши за це фінансову винагороду

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області, передає RegioNews.

В Одесі 21-річний чоловік підпалив автомобіль на вулиці Варненській за замовленням невідомого, який представився колектором. За попередньою інформацією, молодик погодився на пропозицію отримати грошову винагороду за "покарання боржника" шляхом підпалу його авто.

Інцидент стався після того, як чоловік шукав роботу і почав листуватися з незнайомцем у популярному месенджері. Використавши легкозаймисту речовину, він облив BMW, що належала 28-річному жителю міста, підпалив її та зняв "звіт" для свого замовника. Вогонь повністю знищив автомобіль, на щастя, ніхто не постраждав.

Святошинський районний суд розглядав справу

Поліцейські оперативно встановили особу підпалювача та вилучили у нього низку речових доказів. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. За цей злочин передбачено покарання до десяти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі продовжують зʼясовувати всі обставини інциденту. Процесуальне керівництво здійснює Хаджибейська окружна прокуратура Одеси.

Раніше повідомлялося, на Київщині завершився суд над чоловіком, який підпалював залізничне обладнання за вказівкою куратора. Його дії стали частиною масштабної диверсійної схеми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса підпал майно авто BMW колектор
В Одесі судитимуть учасників злочинного угруповання, які вимагали у громадян надумані борги
22 жовтня 2025, 14:19
Одеські поліцейські закликали пішоходів подбати про власну видимість на дорозі у темну пору доби
21 жовтня 2025, 22:35
Одеситка знайшла мертву мишу в упаковці кефіру після двох днів споживання
21 жовтня 2025, 21:21
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Чи буде підвищення цін на електроенергію цієї зими – відповідь прем'єр-міністра Свириденко
22 жовтня 2025, 19:44
У Запоріжжі показали відео перших хвилин після нічного удару по житловому будинку
22 жовтня 2025, 19:14
У Києві підлітки жорстоко побили дівчину на території кінного клубу
22 жовтня 2025, 19:01
Зеленський обговорив спільне виробництво дронів із відомою компанією
22 жовтня 2025, 18:35
На Рівненщині депортували 35-річного громадянина Туреччини, який три роки жив в Україні нелегально
22 жовтня 2025, 18:30
Швеція продасть Україні до 150 винищувачів Gripen E, — ЗМІ
22 жовтня 2025, 18:23
У Рівному немовля отримало смертельні опіки в операційній: суд обрав запобіжний захід медсестрі
22 жовтня 2025, 18:19
Цієї зими уникнути повного блекауту вдасться, але вона буде важкою, - експерт
22 жовтня 2025, 18:16
На Київщині двоє пенсіонерів зіткнулись на дорозі, поліція розслідує аварію
22 жовтня 2025, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »