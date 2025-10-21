19:59  21 жовтня
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
18:15  21 жовтня
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
17:22  21 жовтня
У Києві найбільше штрафують "ухилянтів"
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2025, 21:21

Одеситка знайшла мертву мишу в упаковці кефіру після двох днів споживання

21 жовтня 2025, 21:21
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Одеситка звернулась до місцевих ЗМІ з шокуючим відкриттям: у упаковці кефіру, яку вона пила протягом двох днів, виявила мертву мишу, яка, ймовірно, потрапила туди на етапі виробництва чи упаковки продукту

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За словами жінки, упаковка кефіру була придбана в одному з супермаркетів Одеси, і після того, як вона випила частину продукту, виявила чужорідне тіло. У крові, що залишалась в упаковці, знаходилася мертва миша, що викликало сильне обурення і тривогу у споживачки.

Жінка негайно звернулась до продавця та звернулася до санітарно-епідеміологічної служби, а також подала заяву до поліції. Поки що правоохоронці розслідують ситуацію, однак результатів перевірки поки що не було оголошено.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що фахівці вже почали перевірку всіх партій цього продукту, що надходили до регіону, для встановлення причини потрапляння миші у упаковку.

Водночас, представники супермаркету, де було куплено молочний продукт, запевнили, що будуть вжиті всі заходи для розслідування інциденту і усунення можливих недоліків у контролі якості.

Нагадаємо, у столиці триває сезонна кампанія з пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу. За даними Держпродспоживслужби, фахівці вже розклали 3200 доз вакцини у вигляді принади на території Святошинського лісопаркового господарства.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса тварини
В Одесі працівниця банку "зливала" РФ дані військових
21 жовтня 2025, 13:45
У Києві жінка вбила собаку подруги
20 жовтня 2025, 15:45
У Дніпрі врятували дикого птаха, який не міг злетіти
20 жовтня 2025, 12:35
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Чернігівщині дрони атакували місто: 4 загиблих, 10 поранених, серед них – 10-річна дитина
21 жовтня 2025, 21:28
На Запоріжжі 13-річний хлопець отримав поранення після вибуху патрона
21 жовтня 2025, 21:12
В Україні різко зросла виручка виробників ювелірних виробів
21 жовтня 2025, 21:09
На Харківщині у ДТП загинула 35-річна жінка, постраждали троє, серед них 7-річна дитина
21 жовтня 2025, 20:59
На Прикарпатті нетверезий учитель влаштував смертельну ДТП
21 жовтня 2025, 20:55
Харків б’є рекорди штрафів ТЦК: понад 3,3 тис. проваджень
21 жовтня 2025, 20:47
"Я зупинив 8 військових конфліктів – і 9-та наближається", – Дональд Трамп
21 жовтня 2025, 20:29
В Україні зріс середній розмір виплат постраждалим у ДТП
21 жовтня 2025, 20:24
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
21 жовтня 2025, 19:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »