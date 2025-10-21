Одеситка знайшла мертву мишу в упаковці кефіру після двох днів споживання

Одеситка звернулась до місцевих ЗМІ з шокуючим відкриттям: у упаковці кефіру, яку вона пила протягом двох днів, виявила мертву мишу, яка, ймовірно, потрапила туди на етапі виробництва чи упаковки продукту

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За словами жінки, упаковка кефіру була придбана в одному з супермаркетів Одеси, і після того, як вона випила частину продукту, виявила чужорідне тіло. У крові, що залишалась в упаковці, знаходилася мертва миша, що викликало сильне обурення і тривогу у споживачки.

Жінка негайно звернулась до продавця та звернулася до санітарно-епідеміологічної служби, а також подала заяву до поліції. Поки що правоохоронці розслідують ситуацію, однак результатів перевірки поки що не було оголошено.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що фахівці вже почали перевірку всіх партій цього продукту, що надходили до регіону, для встановлення причини потрапляння миші у упаковку.

Водночас, представники супермаркету, де було куплено молочний продукт, запевнили, що будуть вжиті всі заходи для розслідування інциденту і усунення можливих недоліків у контролі якості.

Нагадаємо, у столиці триває сезонна кампанія з пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу. За даними Держпродспоживслужби, фахівці вже розклали 3200 доз вакцини у вигляді принади на території Святошинського лісопаркового господарства.