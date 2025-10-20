Фото из открытых источников

В Днепре неравнодушные люди спасли птицу. Известно, что у него что-то случилось с крылом

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это произошло на жилом массиве Приднепровска. Там местный житель увидел дикую ястребу. У птицы что-то случилось с крылом, и потому он не мог взлететь. Человек не оставил пернатого в беде: он обратился к специалистам, чтобы ястреба не разорвали дворовые собаки.

Сейчас птицу уже забрали специалисты, и она получает нужную помощь.

Стоит отметить, что ястребы – это хищные птицы. Они охотятся на птиц меньшего размера и мелких млекопитающих. Ястребы довольно вьющиеся и хорошо маневрируют во время полета, что позволяет им легко передвигаться среди деревьев и одновременно охотиться на добычу, которая прячется в лесу.

Напомним, ранее на Киевщине нашли большую птицу, которая не могла взлететь. Волонтеры согласились взять орлана под свою опеку. Врачи диагностировали у птицы черепно-мозговую травму, истощение и бактериальную инфекцию.