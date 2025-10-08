11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 19:32

В Киеве вакцинируют диких животных от бешенства: в лесах разлагают приманки с препаратом

08 октября 2025, 19:32
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В столице продолжается сезонная кампания по пероральной вакцинации диких мясоядных животных против бешенства. По данным Госпродпотребслужбы, специалисты уже разложили 3200 доз вакцины в виде прелести на территории Святошинского лесопаркового хозяйства.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает RegioNews.

Приманка – это небольшая брикет с приятным запахом для животных, внутри которой содержится капсула с вакциной. Животное, съев приманку, получает дозу препарата, формирующего иммунитет против вируса бешенства.

Прежде всего, вакцинация направлена на лис, енотов, волков, бродячих собак и других хищников, которые могут быть переносчиками бешенства. Именно дикие животные являются основным источником заражения как домашних животных, так и людей.

"Цель кампании - уменьшить циркуляцию вируса среди диких животных и не допустить передачи бешенства домашним животным и населению", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Приманки не представляют угрозы для людей или домашних животных. Однако в Госпродовольственной службе предостерегают от контакта с ними руками, поскольку оставленный человеческий запах может отпугивать диких животных, и те не будут есть приманки. Это снижает эффективность вакцинации.

Бешенство – одно из самых опасных вирусных заболеваний, которое передается через укус или слюну зараженного животного. После появления симптомов у человека болезнь почти всегда кончается смертельно. Поэтому профилактика бешенства среди животных – ключевая часть защиты населения.

Как известно, подобные кампании регулярно проводятся не только в Киеве, но и по всей Украине. Вакцинация диких животных – международно признанный метод борьбы с бешенством. В последние годы в Украине уже зафиксировано значительное уменьшение количества случаев среди животных, однако отдельные вспышки еще случаются.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев животные вакцинация
В Киеве будут судить двух мужчин, которые до смерти избили киевлянина за замечания
08 октября 2025, 17:52
В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки
08 октября 2025, 08:44
В Киеве будут судить трех злоумышленников, которые готовились убить замминистра
07 октября 2025, 13:33
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Запорожье выделяют 50 миллионов на укрытия: что планируется
08 октября 2025, 20:15
Взрыв возле дома: в Запорожье мужчина бросил гранату и чуть не вызвал трагедию
08 октября 2025, 20:10
В Днепропетровской области разыскивают убийцу, который убегает от следствия
08 октября 2025, 19:55
ДТЭК взыскал с киевлянина более 230 тыс. грн, хотя он платил за электричество годами
08 октября 2025, 19:48
Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
08 октября 2025, 19:43
Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
08 октября 2025, 19:42
Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
08 октября 2025, 19:42
Россияне привлекают своих людей для работы на оккупированных территориях
08 октября 2025, 19:33
В Киевской области 39-летний мужчина погиб на месте после наезда на дерево
08 октября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »