В Киеве вакцинируют диких животных от бешенства: в лесах разлагают приманки с препаратом

В столице продолжается сезонная кампания по пероральной вакцинации диких мясоядных животных против бешенства. По данным Госпродпотребслужбы, специалисты уже разложили 3200 доз вакцины в виде прелести на территории Святошинского лесопаркового хозяйства.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает RegioNews.

Приманка – это небольшая брикет с приятным запахом для животных, внутри которой содержится капсула с вакциной. Животное, съев приманку, получает дозу препарата, формирующего иммунитет против вируса бешенства.

Прежде всего, вакцинация направлена на лис, енотов, волков, бродячих собак и других хищников, которые могут быть переносчиками бешенства. Именно дикие животные являются основным источником заражения как домашних животных, так и людей.

"Цель кампании - уменьшить циркуляцию вируса среди диких животных и не допустить передачи бешенства домашним животным и населению", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Приманки не представляют угрозы для людей или домашних животных. Однако в Госпродовольственной службе предостерегают от контакта с ними руками, поскольку оставленный человеческий запах может отпугивать диких животных, и те не будут есть приманки. Это снижает эффективность вакцинации.

Бешенство – одно из самых опасных вирусных заболеваний, которое передается через укус или слюну зараженного животного. После появления симптомов у человека болезнь почти всегда кончается смертельно. Поэтому профилактика бешенства среди животных – ключевая часть защиты населения.

Как известно, подобные кампании регулярно проводятся не только в Киеве, но и по всей Украине. Вакцинация диких животных – международно признанный метод борьбы с бешенством. В последние годы в Украине уже зафиксировано значительное уменьшение количества случаев среди животных, однако отдельные вспышки еще случаются.