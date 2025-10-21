У ДБР прокоментували розслідування стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

ДБР діяло у межах повноважень та виконувала ухвалу суду у справі одеського ексвоєнкома

Як передає RegioNews, про це Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив у коментарі "Українській правді".

Керівник відомства наголосив, що стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП ДБР діяло в межах повноважень та виконувало ухвалу суду про примусовий привід.

"Справа в тому, що фігурант свідомо використовує будь-який привід, щоб не з’являтися на судові засідання. З моменту, як Борисов вийшов під заставу, він був присутній лише на кількох перших засіданнях, усі інші – проігнорував. Тому вважаю, що рішення суду про примусовий привід цілком обґрунтоване", – зазначив Сухачов.

Нагадаємо, скандального одеського військкома Євгена Борисова звільнили з посади влітку 2023 року. Його обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема у торгівлі "білими квитками".