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Житель Одесщины, изнасиловавший 9-летнюю девушку, проведет за решеткой 12 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

В суде прокуроры доказали, что в июне 2024 года пьяный фигурант незаконно проник в жилище, в котором находились две девочки - сестры 6 и 9 лет. Взрослых именно в тот момент дома не было.

"Дети по возрасту не могли оказать сопротивления. Злоумышленник применил к старшему ребенку физическое насилие, вывел за пределы дома до смежного приусадебного участка, где воспользовавшись беззащитным состоянием ребенка изнасиловал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор мужчина ожидал под стражей. Свою вину насильник не признал.

По совокупности уголовных правонарушений суд назначил ему наказание в виде 12 лет заключения.

Напомним, 37-летнего жителя Киева будут судить за изнасилование девушки в подземном переходе.