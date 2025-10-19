21:26  18 октября
Завтра в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом
20:52  18 октября
РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
19 октября 2025, 12:07

В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения

19 октября 2025, 12:07
Фото: иллюстративное
Читайте також
В городе Ананьев троих жителей госпитализировали из-за отравления угарным газом, один мужчина погиб

Об этом сообщают в ГСЧС Одесщины, передает RegioNews.

За прошедшие сутки, 18 октября, в городе Ананьев Подольского района Одесской области три человека пострадали из-за отравления угарным газом. В больницу госпитализировали двух женщин 1973 и 1979 годов рождения в тяжелом состоянии, в то время как в жилом доме обнаружили тело мужчины 1970 года рождения с признаками отравления.

Выезжавшие на место происшествия спасатели не зафиксировали признаков горения или пожара. По предварительным данным ГСЧС, утечка угарного газа произошла из-за отсутствия тяги в отопительной печи. Сотрудники ГСЧС отмечают необходимость проверки исправности отопительных приборов и вентиляции в жилых домах, чтобы избежать подобных трагедий.

По данным Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали девять чрезвычайных происшествий, из них пять пожаров. В одном из резонансных случаев в селе Крыжановка, Одесский район, пожарные ликвидировали возгорание квартиры на четвертом этаже девятиэтажного дома, эвакуировав 17 человек, среди которых восемь детей.

Ранее сообщалось о поджоге дома на Закарпатье из-за ссоры. Правоохранители установили, что 42-летняя женщина после конфликта с 71-летним пенсионером умышленно подожгла его вещи, что привело к пожару.

