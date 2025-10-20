11:28  20 жовтня
20 жовтня 2025, 13:36

В Одесі до 10 років засудили 30-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню доньку цивільної дружини

20 жовтня 2025, 13:36
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Зловмиснику присуджено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю з перебуванням та спілкуванням з дітьми на строк до 3 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

До поліції звернулася 48-річна жінка і повідомила, що 14-річна донька зізналась їй про насильство з боку співмешканця.

Розпочавши кримінальне провадження та провівши досудове розслідування слідчі встановили, що 30-річний чоловік зґвалтував неповнолітню падчерку, скориставшись відсутністю цивільної дружини вдома.

"Правоохоронці встановили, що чоловік також вчиняв аналогічні дії сексуального характеру до дівчинки, коли їй було 12 років. Аби дитина не розповідала матері про це, він час від часу давав їй кишенькові гроші за мовчання", – йдеться у повідомленні.

Обвинувачення в суді підтримувала Пересипська окружна прокуратура міста Одеси, під процесуальним керівництвом якої тривало досудове розслідування.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка, який вдерся до будинку та зґвалтував 9-річну дівчинку. За сукупністю кримінальних правопорушень суд призначив йому покарання у вигляді 12 років ув'язнення.

