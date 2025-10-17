На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: 8 пострадавших, среди них есть тяжело раненые
В результате аварии на трассе Киев–Одесса пострадали восемь человек, среди которых есть тяжело травмированные пассажиры
Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.
На трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с пассажирами. Согласно предварительным данным, транспортное средство перевернулось во время движения.
Как сообщают правоохранители, авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем. В результате происшествия пострадали восемь человек. Среди них есть лица с тяжелыми травмами, они госпитализированы в местные медицинские учреждения.
На месте работали сотрудники полиции и спасательные службы. Они обеспечили безопасность движения и оказывают помощь пострадавшим. Детали происшествия уточняются, продолжается выяснение всех обстоятельств.
Водителю грозят административные и уголовные последствия нарушения правил дорожного движения, которые привели к травмированию людей. Расследование ДТП продолжается.
