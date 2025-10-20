08:45  20 жовтня
У Дніпрі дівчина стрибнула з Амурського мосту
На Одещині п'яний водій наїхав на пенсіонерку: жінка загинула

20 жовтня 2025, 08:24
Фото: Національна поліція
У місті Біляївка Одеського району сталася смертельна аварія: 44-річний водій автомобіля Skoda у стані алкогольного сп'яніння збив 67-річну жінку-пішохідку, після чого врізався в огорожу – машина перекинулася

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася вранці 19 жовтня

"Попередньо встановлено, що водій, не впоравшись із керуванням, наїхав на жінку, яка йшла узбіччям, і в'їхав у придорожню огорожу. Потерпіла, на жаль, загинула. Перевірка показала, що кермувальник був п’яний", – повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Слюта.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

За цей злочин передбачено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Поліцейські затримали водія. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Черкащині поліція з'ясовує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинули двоє людей. Аварія сталася 18 жовтня близько 11:50 на трасі Р-10 "Канів–Кременчук", поблизу села Яблунів.

