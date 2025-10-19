Фото: ілюстративне

У Ананьєві трьох мешканців госпіталізували через отруєння чадним газом, один чоловік загинув

Про це повідомляють у ДСНС Одещини, передає RegioNews.

Минулої доби, 18 жовтня, у місті Ананьїв Подільського району Одеської області троє людей постраждали через отруєння чадним газом. До лікарні госпіталізували двох жінок 1973 та 1979 років народження у тяжкому стані, тоді як у житловому будинку виявили тіло чоловіка 1970 року народження з ознаками отруєння.

Рятувальники, які виїжджали на місце події, не зафіксували ознак горіння або пожежі. За попередніми даними ДСНС, витік чадного газу стався через відсутність тяги в опалювальній печі. Співробітники ДСНС наголошують на необхідності перевірки справності опалювальних приладів та вентиляції в житлових будинках, щоб уникнути подібних трагедій.

За даними Головного управління ДСНС України в Одеській області, за минулу добу в регіоні зареєстрували дев’ять надзвичайних подій, з них п’ять пожеж. В одному з резонансних випадків у селі Крижанівка, Одеський район, вогнеборці ліквідували загорання квартири на четвертому поверсі дев’ятиповерхового будинку, евакуювавши 17 людей, серед яких восьмеро дітей.

