13:13  19 жовтня
У Парижі з Лувра злочинці викрали 9 коштовностей часів Наполеона
20:52  18 жовтня
РФ скинула авіабомбу на місто в Харківській області
12:07  19 жовтня
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
19 жовтня 2025, 12:07

На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження

19 жовтня 2025, 12:07
Фото: ілюстративне
У Ананьєві трьох мешканців госпіталізували через отруєння чадним газом, один чоловік загинув

Про це повідомляють у ДСНС Одещини, передає RegioNews.

Минулої доби, 18 жовтня, у місті Ананьїв Подільського району Одеської області троє людей постраждали через отруєння чадним газом. До лікарні госпіталізували двох жінок 1973 та 1979 років народження у тяжкому стані, тоді як у житловому будинку виявили тіло чоловіка 1970 року народження з ознаками отруєння.

Рятувальники, які виїжджали на місце події, не зафіксували ознак горіння або пожежі. За попередніми даними ДСНС, витік чадного газу стався через відсутність тяги в опалювальній печі. Співробітники ДСНС наголошують на необхідності перевірки справності опалювальних приладів та вентиляції в житлових будинках, щоб уникнути подібних трагедій.

За даними Головного управління ДСНС України в Одеській області, за минулу добу в регіоні зареєстрували дев’ять надзвичайних подій, з них п’ять пожеж. В одному з резонансних випадків у селі Крижанівка, Одеський район, вогнеборці ліквідували загорання квартири на четвертому поверсі дев’ятиповерхового будинку, евакуювавши 17 людей, серед яких восьмеро дітей.

Раніше повідомлялося про підпал будинку на Закарпатті через сварку. Правоохоронці встановили, що 42-річна жінка після конфлікту з 71-річним пенсіонером умисно підпалила його речі, що призвело до пожежі.

