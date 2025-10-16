Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области разоблачили военного медика, который требовал взятку за подделку документов об ограниченной пригодности к службе

Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

В Одесской области правоохранители задержали начальника одного из отделений военной клиники за взяточничество. Согласно данным полиции, медик требовал 2000 долларов от военнослужащего одной из частей за содействие в получении документов, удостоверяющих ограниченную пригодность к службе. Это позволяло матросу продолжить службу в тыловых подразделениях, в частности, в сфере логистики, связи, обеспечения и охраны.

Фигурант был задержан в процессуальном порядке сразу после получения денег. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения.

За совершенное медику грозит до 10 лет заключения. Кроме того, он может лишиться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Также предусмотрена конфискация имущества.

