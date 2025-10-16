12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 20:54

Одесский военный медик попался на взятке $2000 за фальшивые документы

16 октября 2025, 20:54
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Одесской области разоблачили военного медика, который требовал взятку за подделку документов об ограниченной пригодности к службе

Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

В Одесской области правоохранители задержали начальника одного из отделений военной клиники за взяточничество. Согласно данным полиции, медик требовал 2000 долларов от военнослужащего одной из частей за содействие в получении документов, удостоверяющих ограниченную пригодность к службе. Это позволяло матросу продолжить службу в тыловых подразделениях, в частности, в сфере логистики, связи, обеспечения и охраны.

Фигурант был задержан в процессуальном порядке сразу после получения денег. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения.

За совершенное медику грозит до 10 лет заключения. Кроме того, он может лишиться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Также предусмотрена конфискация имущества.

Ранее сообщалось, в Одесской области чиновник одного из территориальных центров комплектования требовал $2000 за уклонение от мобилизации. Его задержали после получения взятки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область военная взятка подделка документы криминал военнослужащие медики
В Запорожье чиновники ТЦК потребовали взятку от ветерана войны за постановку на военный учет
16 октября 2025, 18:20
В Одесской области задержали правоохранителя, который за 18 000 долларов обещал перевезти "клиента" через границу
16 октября 2025, 15:41
В Одессе пытались продать редкий артефакт времен Римской Империи
16 октября 2025, 11:56
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Теневой рынок сигарет в Украине снова растет: что угрожает курильщикам и бюджету
16 октября 2025, 21:07
Трамп после разговора с Путиным: "На следующей неделе состоится встреча советников США и РФ"
16 октября 2025, 20:35
На Закарпатье будут судить должностных лиц Госземагентства, незаконно передавшие в частную собственность заповедные земли в Ужгороде
16 октября 2025, 20:11
Спасатели спасли животное, оставшееся под руинами дома в Доброполье
16 октября 2025, 20:08
В результате атак на Днепропетровщине погибла 58-летняя женщина, пострадали четыре человека
16 октября 2025, 19:50
Вся Украина без света: введены аварийные отключения – Укрэнерго
16 октября 2025, 19:09
Народного депутата подозревают в легализации 9 млн грн, потраченных на элитные авто
16 октября 2025, 18:51
Смертельное ДТП в Прикарпатье: погиб 15-летний водитель
16 октября 2025, 18:50
Самый вероятный сценарий зимы: 4 часа без электричества, 2 – со светом
16 октября 2025, 18:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »