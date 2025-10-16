В Одесской области задержали правоохранителя, который за 18 000 долларов обещал перевезти "клиента" через границу

фото: ГБР

Сотрудники ДБР, СБУ и ГНСУ разоблачили в Одесской области правоохранителя с сообщником, которые хотели за 18 000 долларов перевезти мужчину в Молдову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, в августе 2025 года правоохранитель решил наладить подработку на военнообязанных, желающих незаконно пересечь границу во избежание мобилизации. К сделке он привлек знакомого гражданского, который подыскивал "клиентов".

Злоумышленники оценивали свою помощь в переправке через государственную границу в 18 000 долларов.

Сотрудники ДБР задержали правоохранителя при получении первой части оплаты в сумме 10 000 долларов. За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 9 лет.

Напомним, в Одесской области начальник ТЦК "помогал" избежать мобилизации за 2000 долларов. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.