21:26  18 жовтня
Завтра в Україні пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом
20:52  18 жовтня
РФ скинула авіабомбу на місто в Харківській області
19:44  18 жовтня
РФ атакувала Суми, є поранені
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2025, 21:18

Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині, в якій загинув пенсіонер

18 жовтня 2025, 21:18
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Внаслідок ДТП, що сталася ввечері, 17 жовтня, на одній із вулиць у місті Кілія, загинув велосипедист

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, 32-річний водій легкового автомобіля здійснив наїзд на 73-річного чоловіка, який їхав попереду на велосипеді в попутному напрямку. Водій автомобіля пояснив, що не помітив велосипедиста.

На жаль, пенсіонер загинув. Водія автівки перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

"У рамках провадження буде проведено низку судових експертиз. Встановлюються повні обставини автопригоди", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня на Одещині водій вантажівки збив двох військових. Один із потерпілих помер на місці ДТП, другий – у "швидкій" дорогою до лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область ДТП велосипед смертельна ДТП поліція
На Одещині правоохоронець із спільником переправляли чоловіків за кордон за $18 000
17 жовтня 2025, 08:19
Одеський військовий медик попався на хабарі $2000 за фальшиві документи
16 жовтня 2025, 20:54
На Одещині затримали правоохоронця, який за 18 000 доларів обіцяв перевезти "клієнта" через кордон
16 жовтня 2025, 15:41
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Завтра в Україні пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом
18 жовтня 2025, 21:26
РФ скинула авіабомбу на місто в Харківській області
18 жовтня 2025, 20:52
На Харківщині волонтери 28 разів евакуювали сім'ю з Куп'янська, проте щоразу ті поверталися назад доглядати за городом
18 жовтня 2025, 19:59
РФ атакувала Суми, є поранені
18 жовтня 2025, 19:44
На Закарпатті затримали чоловіка, який допомагав військовозобов’язаним за 500 доларів ухилятися від мобілізації
18 жовтня 2025, 19:19
Україна перейде на зимовий час: названа дата
18 жовтня 2025, 18:59
В Україні знову екстрені відключення електроенергії
18 жовтня 2025, 18:19
Двоє іноземців влаштували різанину на заправці у Тернопільській області
18 жовтня 2025, 17:25
У Львові запускають автобуси замість трамваїв: названа причина
18 жовтня 2025, 16:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »