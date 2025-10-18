Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині, в якій загинув пенсіонер

фото: Національна поліція

Внаслідок ДТП, що сталася ввечері, 17 жовтня, на одній із вулиць у місті Кілія, загинув велосипедист

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, 32-річний водій легкового автомобіля здійснив наїзд на 73-річного чоловіка, який їхав попереду на велосипеді в попутному напрямку. Водій автомобіля пояснив, що не помітив велосипедиста.

На жаль, пенсіонер загинув. Водія автівки перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

"У рамках провадження буде проведено низку судових експертиз. Встановлюються повні обставини автопригоди", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня на Одещині водій вантажівки збив двох військових. Один із потерпілих помер на місці ДТП, другий – у "швидкій" дорогою до лікарні.