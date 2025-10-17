Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових

Скриншот із відео

Сьогодні, 17 жовтня, близько 7-ї години ранку на автодорозі неподалік села Сухий Лиман сталася ДТП за участю вантажівки та двох військовослужбовців віком 34 та 36 років

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на військових, які перебували біля пересувного блокпосту. Сам водій пояснив, що не помітив людей на дорозі.

На місці загинув один із потерпілих, другий – помер у "швидкій" дорогою до лікарні.

Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він був тверезий.

Поліція встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у процесуальному порядку.

На ділянці дороги, де сталася ДТП, ускладнено рух транспорту. Водіїв закликають бути обережними та враховувати ситуацію при виборі маршруту.

Нагадаємо, в Тернополі водій Daewoo Lanos наїхав на двох військових під час перевірки документів. Потерпілих доправили до лікарні. Поліція встановлює всі обставини інциденту, перевіряє записи камер відеоспостереження та опитує свідків.