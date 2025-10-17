11:54  17 жовтня
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових

Сьогодні, 17 жовтня, близько 7-ї години ранку на автодорозі неподалік села Сухий Лиман сталася ДТП за участю вантажівки та двох військовослужбовців віком 34 та 36 років

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на військових, які перебували біля пересувного блокпосту. Сам водій пояснив, що не помітив людей на дорозі.

На місці загинув один із потерпілих, другий – помер у "швидкій" дорогою до лікарні.

Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він був тверезий.

Поліція встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у процесуальному порядку.

На ділянці дороги, де сталася ДТП, ускладнено рух транспорту. Водіїв закликають бути обережними та враховувати ситуацію при виборі маршруту.

Нагадаємо, в Тернополі водій Daewoo Lanos наїхав на двох військових під час перевірки документів. Потерпілих доправили до лікарні. Поліція встановлює всі обставини інциденту, перевіряє записи камер відеоспостереження та опитує свідків.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
