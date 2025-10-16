Фото: Національна поліція України

На Одещині викрили військового медика, який вимагав хабар за підробку документів про обмежену придатність до служби

Про це повідомляють у пресслужбі Національної поліції України, передає RegioNews.

На Одещині правоохоронці затримали начальника одного з відділень військової клініки за хабарництво. За даними поліції, медик вимагав 2000 доларів від військовослужбовця однієї з частин за сприяння у отриманні документів, які б засвідчили обмежену придатність до служби. Це дозволяло б матросу продовжити службу у тилових підрозділах, зокрема у сфері логістики, зв’язку, забезпечення та охорони.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку одразу після отримання грошей. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища.

За вчинене медику загрожує до 10 років ув’язнення. Крім того, він може втратити право обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років. Також передбачена конфіскація майна.

