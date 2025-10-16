В Одесі намагались продати рідкісний артефакт часів Римської Імперії

фото: Національна поліція

Зловмисник виставив на аукціоні рідкісний артефакт ІІ-ІІІ століття і намагався вторгувати за нього 40 тис. грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Викрити незаконну оборудку правоохоронцям вдалось у взаємодії із фахівцями Національного музею історії України. Представники закладу на одному з сайтів для колекціонерів відслідкували оголошення про продаж накладки, яка належить до предметів воїнської легіонерської культури часів пізньої Римської Імперії.

"Подібні знахідки на теренах України є надзвичайно рідкісними, у державній частині музейного фонду України вони відсутні взагалі", – йдеться у повідомленні.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання продавця, правоохоронці вилучили вказану "Накладку Рим", три монети під назвою "Гордіан ІІІ" та 19 наконечників для стріл.

Фігуранту загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, минулого року на кордоні затримали українця, який намагався таємно вивезти до Румунії старовинні книги. Колекція книжок угорською мовою була надрукована в період з 1868 по 1927 роки.