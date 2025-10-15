11:30  15 октября
В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил
09:39  15 октября
На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
15 октября 2025, 13:50

В Одесской области медик требовал 2000 долларов от военнослужащего за признание его ограниченно пригодным

15 октября 2025, 13:50
фото: Национальная полиция
В Одесской области полицейские задержали начальника одного из отделений военной клиники за взяточничество

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что начальник отделения безотлагательной хирургии одной из военных клиник требовал от матроса денежное вознаграждение за содействие в подготовке определенной медицинской документации. Эти документы должны стать основанием для вынесения военно-врачебной комиссией заключения об ограниченной пригодности к прохождению военной службы, что позволило бы военнослужащему продолжить службу в тыловых подразделениях – в частности, в учреждениях обеспечения, логистики, связи или охраны.

За положительное решение вопроса медик сначала требовал 10 000 долларов, но со временем снизил сумму до 2000. Его задержали после получения денег.

За совершенное медику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области начальник ТЦК "помогал" избежать мобилизации за 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одесская область медики коррупция армия полиция
