На Одещині медик вимагав 2000 доларів від військовослужбовця за визнання його обмежено придатним

фото: Національна поліція

На Одещині поліцейські затримали начальника одного з відділень військової клініки за хабарництво

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що начальник відділення невідкладної хірургії однієї з військових клінік вимагав від матроса грошову винагороду за сприяння у підготовці певної медичної документації. Ці документи мали стати підставою для винесення військово-лікарською комісією висновку про обмежену придатність до проходження військової служби, що дозволило б військовослужбовцю продовжити службу в тилових підрозділах – зокрема, в установах забезпечення, логістики, зв’язку чи охорони.

За позитивне вирішення питання медик спочатку вимагав 10 000 доларів, але згодом знизив суму до 2000. Його затримали після отримання грошей.

За скоєне медику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області начальник ТЦК "допомагав" уникнути мобілізації за 2000 доларів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.