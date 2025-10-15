На Одещині водій автомобіля "ВАЗ" збив 76-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП в Одеському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що 44-річний водій легковика "ВАЗ" здійснив наїзд на 76-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці.
На жаль, потерпіла від отриманих травм загинула.
Водія перевірили на стан спʼяніння, за результатом, він тверезий.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди.
