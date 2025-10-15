11:30  15 жовтня
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив
09:39  15 жовтня
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
15 жовтня 2025, 12:53

На Одещині водій автомобіля "ВАЗ" збив 76-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці

15 жовтня 2025, 12:53
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП в Одеському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 44-річний водій легковика "ВАЗ" здійснив наїзд на 76-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці.

На жаль, потерпіла від отриманих травм загинула.

Водія перевірили на стан спʼяніння, за результатом, він тверезий.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі до трьох років з позбавленням права керування транспортними засобами на той самий строк.

