На Одещині водій автомобіля "ВАЗ" збив 76-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП в Одеському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 44-річний водій легковика "ВАЗ" здійснив наїзд на 76-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці.

На жаль, потерпіла від отриманих травм загинула.

Водія перевірили на стан спʼяніння, за результатом, він тверезий.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди.

