На Одещині жінка викрала авто, щоб проїхатися до моря

В Одеській області правоохоронці викрили 40-річну жінку, яка у стані сп’яніння заволоділа чужим авто через бажання проїхатися до моря

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася кілька днів тому в Чорноморську. Там до поліції звернувся 25-річний місцевий житель, у якого зник автомобіль "ВАЗ". Чоловік пояснив, що він у справах приїхав до товариша і залишив незачиненим та з ключем у замку запалення автомобіль біля під’їзду багатоповерхівки. Згодом машина зникла.

Поліцейські знайшли викрадений автомобіль на одній із вулиць міста. За кермом перебувала 40-річна жінка без постійного місця проживання. Перевірка на стан сп’яніння показала, що вона нетвереза.

Затримана розповіла, що мала бажання проїхатися до моря, тому, побачивши автомобіль, вирішила скористатися ним.

Жінці загрожує штраф у розмірі понад 20 тис. грн, а також позбавлення волі на строк до 5 років.

