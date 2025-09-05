Не доехал до ВВК: в Одесской области мужчина угнал авто ТЦК и скрылся
43-летнего жителя Одесского района будут судить за незаконное завладение служебным авто территориального центра комплектования и личными вещами его водителя. Преступление он совершил спонтанно – дорогой на военно-врачебную комиссию
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел в августе этого года в одном из населенных пунктов Одесского района.
Мужчина должен был проходить обследование в ВВК, поэтому сел в служебный автомобиль. Но внезапно пересел за руль, уехал, а потом оставил машину на окраине населенного пункта.
Кроме автомобиля фигурант прихватил сумку водителя с личными документами. После возвращения домой его оперативно разыскали правоохранители и изъяли похищенное.
Собрав доказательства, следователи объявили мужчине обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством,
- ч. 3 ст. 357 – угон паспорта и других важных личных документов.
Максимальное наказание за совершенное – до 5 лет лишения свободы.
Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.
