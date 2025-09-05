16:29  05 сентября
05 сентября 2025, 17:49

Не доехал до ВВК: в Одесской области мужчина угнал авто ТЦК и скрылся

05 сентября 2025, 17:49
Фото: Национальная полиция
43-летнего жителя Одесского района будут судить за незаконное завладение служебным авто территориального центра комплектования и личными вещами его водителя. Преступление он совершил спонтанно – дорогой на военно-врачебную комиссию

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в августе этого года в одном из населенных пунктов Одесского района.

Мужчина должен был проходить обследование в ВВК, поэтому сел в служебный автомобиль. Но внезапно пересел за руль, уехал, а потом оставил машину на окраине населенного пункта.

Кроме автомобиля фигурант прихватил сумку водителя с личными документами. После возвращения домой его оперативно разыскали правоохранители и изъяли похищенное.

Собрав доказательства, следователи объявили мужчине обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством,
  • ч. 3 ст. 357 – угон паспорта и других важных личных документов.

Максимальное наказание за совершенное – до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в городе Змиев Харьковской области 41-летний местный житель напал с ножом на работника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов.

