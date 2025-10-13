10:44  13 жовтня
13 жовтня 2025, 09:26

Масована атака на Одещину: дрони РФ спричинили масштабні пожежі

13 жовтня 2025, 09:26
Фото: ДСНС Одещини
У ніч на 13 жовтня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі у складах із текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 000 квадратних метрів.

Також згоріла одна автівка.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Рятувальники повідомляють, що ліквідацію наслідків ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на території об'єкта. Для гасіння вогню вогнеборці організували безперебійну подачу води з найближчих джерел.

До ліквідації наслідків залучили 16 одиниць техніки та 56 рятувальників ДСНС, а також підрозділи Нацгвардії, КЗ "ЦБГ Авангард" і добровольців.

Нагадаємо, цієї ночі у Дніпропетровській області українські сили протиповітряної оборони знищили 4 безпілотники ворога. Під удар потрапили Нікопольський та Синельниківський райони. Пошкоджено приватні будинки, газопровід і лінія електропередач.

