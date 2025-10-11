10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
10:24  11 жовтня
Софіївська Борщагівка другу добу без світла і води: люди перекрили дорогу
01:30  11 жовтня
Чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка
UA | RU
UA | RU
11 жовтня 2025, 12:14

Росія атакувала Одесу БпЛА: рятувальники показали руйнування та наслідки

11 жовтня 2025, 12:14
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Одещини
Читайте также
на русском языке

У ніч на 11 жовтня російські сили здійснили масовану атаку на Одесу за допомогою безпілотних літальних апаратів. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури та в будівлі готельно-ресторанного комплексу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували загоряння та врятували двох людей.

На місці також працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 21 постраждалому.

Крім того, пошкоджено три житлові будинки, за попередньою інформацією, постраждала одна людина. Ліквідацію наслідків ударів ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Місцеві служби продовжують відновлювальні роботи та оцінюють збитки.

Нагадаємо, в ніч на 11 жовтня противник здійснив повітряний напад на Україну, використавши 78 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших дронів. ППО збила 54 ворожі БпЛА.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса війна атака БПЛА ДСНС пошкодження пожежа постраждалі
Ворог атакував Харківщину: поранено трьох людей, зруйновано цивільну інфраструктуру
11 жовтня 2025, 09:40
На Чернігівщині помер поранений працівник обленерго – уже двоє загиблих після удару РФ
11 жовтня 2025, 08:47
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Києві "замінували" три поїзди: вибухівки не знайшли
11 жовтня 2025, 13:37
Звільнені з полону військові отримають щомісячно 50 тисяч грн – закон підписав Зеленський
11 жовтня 2025, 13:25
Інвестиції, енергетика, культура: Харківщина посилює співпрацю з Польщею
11 жовтня 2025, 12:46
У Києві в авто знайшли мертвим блогера і підприємця: що сталося
11 жовтня 2025, 11:38
Сили оборони України збили 54 ворожі БпЛА під час нічної атаки
11 жовтня 2025, 11:33
У київському ТЦК чоловік дав здачі військовому після його удару
11 жовтня 2025, 11:03
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
11 жовтня 2025, 10:42
Софіївська Борщагівка другу добу без світла і води: люди перекрили дорогу
11 жовтня 2025, 10:24
Мінус ще 1060 загарбників за добу: втрати російської армії сягнули понад 1,1 мільйона
11 жовтня 2025, 10:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »