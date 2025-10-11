Росія атакувала Одесу БпЛА: рятувальники показали руйнування та наслідки

Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 11 жовтня російські сили здійснили масовану атаку на Одесу за допомогою безпілотних літальних апаратів. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури та в будівлі готельно-ресторанного комплексу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували загоряння та врятували двох людей.

На місці також працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 21 постраждалому.

Крім того, пошкоджено три житлові будинки, за попередньою інформацією, постраждала одна людина. Ліквідацію наслідків ударів ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Місцеві служби продовжують відновлювальні роботи та оцінюють збитки.

Нагадаємо, в ніч на 11 жовтня противник здійснив повітряний напад на Україну, використавши 78 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших дронів. ППО збила 54 ворожі БпЛА.