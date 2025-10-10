За 5 спиляних дерев жителю Одещини загрожує до 5 років ув’язнення

фото: Національна поліція

Правоохоронці відправили на лаву підсудних жителя Подільського району за незаконну порубку дерев

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Викрили правопорушника у липні. 26-річний житель Любашівки у захисних лісових насадженнях одного із залізничних перегонів району бензопилою розпилював на колоди зрізані дерева.



Правоохоронці встановили, що чоловік двічі навідувався до вказаної ділянки лісових насаджень, де спиляв загалом п’ять дубів і ясенів діаметром від 50 до 65 сантиметрів.



Сума збитків склала понад 123 тис. грн.

За скоєне жителю Одещини загрожує до 5 років позбавлення волі.

