10 жовтня 2025, 13:46

За 5 спиляних дерев жителю Одещини загрожує до 5 років ув’язнення

10 жовтня 2025, 13:46
фото: Національна поліція
Правоохоронці відправили на лаву підсудних жителя Подільського району за незаконну порубку дерев

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Викрили правопорушника у липні. 26-річний житель Любашівки у захисних лісових насадженнях одного із залізничних перегонів району бензопилою розпилював на колоди зрізані дерева.

Правоохоронці встановили, що чоловік двічі навідувався до вказаної ділянки лісових насаджень, де спиляв загалом п’ять дубів і ясенів діаметром від 50 до 65 сантиметрів.

Сума збитків склала понад 123 тис. грн.

За скоєне жителю Одещини загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці відправили на лаву підсудних двох жителів Білгород-Дністровського району, які займались незаконною порубкою дерев. Чоловіки нарубали дров на 600 тис. грн.

