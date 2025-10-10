Фото: поліція

Одеські поліцейські розшукали й затримали водія, якого стріляв по пішоходах у вересні на Фонтанській дорозі

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, конфлікт стався, коли група чоловіків переходила проїжджу частину. Водій Range Rover спершу ображав їх нецензурною лайкою, а згодом, не виходячи з автомобіля, кілька разів вистрілив у їх бік із пістолета травматичної дії. Після інциденту зловмисник поїхав із місця події.

Один із пішоходів, 36-річний місцевий житель, звернувся по медичну допомогу – судмедекспертиза підтвердила у нього легкі тілесні ушкодження, зокрема кульове поранення лівого передпліччя.

Поліція розшукала стрілка – він переховувався у родичів на Одещині. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Суд обрав 36-річному затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 грн. Розслідування триває.

Нагадаємо, ввечері 23 вересня на Житомирщині чоловік під час сварки з колишньою дружиною стріляв у її родичів, які втрутились в конфлікт. Зловмисника затримали.