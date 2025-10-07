11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 18:55

8 тысяч долларов за путешествие через Тису: в Киеве разоблачили схему для уклонистов

07 октября 2025, 18:55
Иллюстративное фото
В Киеве будут судить 42-летнего мужчину. Он организовал незаконную переправку граждан Украины за границу

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Мужчина искал военнообязанных, которым обещал организовать пересечение границы Украины с Румынией по двум разным маршрутам. Среди вариантов были официальный (длительный процесс с оформлением документов), а также дешевый способ переплывать через реку Тиса.

Потенциальных клиентов он должен был самостоятельно забрать в столице и сопровождать поездом в Закарпатье. Уже оттуда организатор должен помочь им добраться по реке в Румынию. Сам обвиняемый "продвигал" именно этот способ, потому что его легче организовать.

Свои услуги он оценил в 8 тысяч долларов. Деньги получал через службу такси. Мужчину задержали сразу после получения части суммы – 5 тысяч долларов. Теперь ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, львовская прокуратура передала в суд дело трех организаторов и двух врачей, которые помогали уклоняющимся в подделке медсправок.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
07 августа 2025
