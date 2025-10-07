8 тысяч долларов за путешествие через Тису: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
В Киеве будут судить 42-летнего мужчину. Он организовал незаконную переправку граждан Украины за границу
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Мужчина искал военнообязанных, которым обещал организовать пересечение границы Украины с Румынией по двум разным маршрутам. Среди вариантов были официальный (длительный процесс с оформлением документов), а также дешевый способ переплывать через реку Тиса.
Потенциальных клиентов он должен был самостоятельно забрать в столице и сопровождать поездом в Закарпатье. Уже оттуда организатор должен помочь им добраться по реке в Румынию. Сам обвиняемый "продвигал" именно этот способ, потому что его легче организовать.
Свои услуги он оценил в 8 тысяч долларов. Деньги получал через службу такси. Мужчину задержали сразу после получения части суммы – 5 тысяч долларов. Теперь ему грозит до девяти лет лишения свободы.
Напомним, львовская прокуратура передала в суд дело трех организаторов и двух врачей, которые помогали уклоняющимся в подделке медсправок.