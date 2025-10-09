15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 16:05

На Одещині мати-одиначку відправили за ґрати за схему для ухилянтів

09 жовтня 2025, 16:05
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Одещині визнали жінку винною у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні цього року жінці написав її брат, який проживає в Молдові (на території самопроголошеної "Придністровської Молдавської Республіки"). Він запропонував, щоб вона допомогла одному чоловікові виїхати за кордон за грошову винагороду.

Планувалось, що клієнта заберуть зі станції "Веселий кут" та нададуть йому тимчасове місце перебування для переправлення через кордон. Жінка домовилась із місцевим жителем, який надає послуги перевезень, і поїхала до залізничної станції зі своїм знайомим. Вважається, що ані водій, ані супутник обвинуваченої не знали її справжніх намірів.

"Клієнта" забрали з потягу та привезли в село до будинку жінки. Вона отримала 17 тисяч гривень та 100 доларів. Вранці наступного дня її затримали.

На суді вона визнала провину. За її словами, брат обіцяв потім із нею поділитися грошима. Жінка виховує самостійно двох малолітніх дітей, а також є довідка, що з липня цього року обвинувачена перебуває на обліку в жіночій консультації з приводу вагітності.

Суд призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Вінниччині затримали чоловіка, який намагався переправити за 7000 доларів призовника до Молдови. Тепер переправнику загрожує до 9 років ув’язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перетин кордону ухилення від мобілізації Одеська область
В Одесі судитимуть лікаря, яка за 7000 доларів обіцяла оформити фіктивну інвалідність
08 жовтня 2025, 12:59
8 тисяч доларів за подорож через Тису: в Києві викрили схему для ухилянтів
07 жовтня 2025, 18:55
25 тисяч доларів за "мандрівку": на Харківщині викрили черговий канал для втечі за кордон
06 жовтня 2025, 20:05
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці
09 жовтня 2025, 16:39
На Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон
09 жовтня 2025, 16:22
Громади Харківщини посилюють співпрацю з міжнародними партнерами
09 жовтня 2025, 15:59
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
09 жовтня 2025, 15:49
У Миколаєві курсант готував теракт в готелі
09 жовтня 2025, 15:25
Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
09 жовтня 2025, 15:16
За матеріалами ДБР судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби
09 жовтня 2025, 14:59
В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого
09 жовтня 2025, 14:35
В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »