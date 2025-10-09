Ілюстративне фото

На Одещині визнали жінку винною у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні цього року жінці написав її брат, який проживає в Молдові (на території самопроголошеної "Придністровської Молдавської Республіки"). Він запропонував, щоб вона допомогла одному чоловікові виїхати за кордон за грошову винагороду.

Планувалось, що клієнта заберуть зі станції "Веселий кут" та нададуть йому тимчасове місце перебування для переправлення через кордон. Жінка домовилась із місцевим жителем, який надає послуги перевезень, і поїхала до залізничної станції зі своїм знайомим. Вважається, що ані водій, ані супутник обвинуваченої не знали її справжніх намірів.

"Клієнта" забрали з потягу та привезли в село до будинку жінки. Вона отримала 17 тисяч гривень та 100 доларів. Вранці наступного дня її затримали.

На суді вона визнала провину. За її словами, брат обіцяв потім із нею поділитися грошима. Жінка виховує самостійно двох малолітніх дітей, а також є довідка, що з липня цього року обвинувачена перебуває на обліку в жіночій консультації з приводу вагітності.

Суд призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Вінниччині затримали чоловіка, який намагався переправити за 7000 доларів призовника до Молдови. Тепер переправнику загрожує до 9 років ув’язнення.