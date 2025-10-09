11:15  09 жовтня
На Одещині прикордонники виявили у 62-річної українки велику колекцію старовинних марок

09 жовтня 2025, 12:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Прикордонники Ізмаїльського загону виявили у 61-річної громадянки України майже 600 поштових марок, датованих 1908-1980 роками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, колекція містить пам’ятні випуски, присвячені дослідженню космосу, а також марки Куби, Мадагаскару, Монголії, Чехословаччини, Болгарії, Румунії, Буркіна-Фасо та інших країн. Ймовірно, вона становить історичну або культурну цінність.

Наразі колекцію вилучено до рішення суду. Представники митниці склали відповідний протокол.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали водія, який намагався вивезти до Молдови товарів на 1 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги. Серед них – трикотажні вироби, медичні товари та засоби особистої гігієни.

